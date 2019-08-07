Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за час перемир’я – вже шестеро загиблих. Про останні події на фронті; кількість районів зменшиться та з’являться префектури. Нова влада готує масштабну адмінреформу; в Україні зафіксували випадок дифтерії. МОЗ закликає: терміново всім вакцинуватися.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.