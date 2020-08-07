Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.08.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями; у морському порту Південний безпечно зберігається понад 9,5 тис. тонн аміачної селітри; у Бейруті продовжують розбирати завали, до рятувальників приєднуються волонтери.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-08-07
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