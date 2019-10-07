Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українських виробників упаковки і тари зобов’яжуть її утилізувати чи переробляти, поодинокі пілотні проекти вже працюють; зупинити відтік робочих рук, молоді та розумних студентів за кордон – навчились у Литві, там зрозуміли які економічні умови можуть приборкати міграцію; мюнхенський Oktoberfest побив рекорд за кількостями п’яних водіїв авто та електросамокатів, хоч інші показники скромніші, заробили все одно мільярд євро.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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