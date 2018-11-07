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Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 7.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Херсон прощається з Катериною Гандзюк – волонтеркою, активісткою, жертвою свавілля та корупції; Кабмін знайшов гроші на погашення боргів зарплати медикам і шахтарям; у Шанхаї показали машину з крилами – на китайській виставці.

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