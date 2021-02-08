Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну знову замітає снігом. Але комунальники у багатьох регіонах не справляються, паралізовані цілі міста; вакцинація в Україні почнеться вже за тиждень. Президент готовий зробити щеплення перший у прямому ефірі; як уникнути наслідків Covid. Українські медзаклади розробили спеціальні програми відновлення для тих, хто перехворів; українських колекторів візьмуть під контроль. Про новації у законодавстві та нічні дзвінки з матюками.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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