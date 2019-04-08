Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.04.2019)

акти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у відділах реєстру вже вишикувались черги з охочих проголосувати у другому турі президентських виборів не за місцем реєстрації; щоденна небезпека, надвисокі очікування людей, часто зв’язані законом руки і мала зарплата – українські поліцейські звільняються зі служби; Румунія після вступу до ЄС та поліпшення інвестиційного клімату почала розвивати індустріальні парки.

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