Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову майже 20 тис. інфікованих. Ситуація у деяких регіонах критична; на передовій напруга не спадає. Є загиблий; харківський танковий завод імені Малишева на межі банкрутства; сільгоспроботи із сучасною технікою вітчизняного виробництва. Про новації на українських полях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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