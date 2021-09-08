Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні через посилення коронавірусу планують запровадити нові карантинні обмеження, винятки можливі для компаній, де більшість вакциновані; нештатні ситуації у повітрі пілоти відпрацьовують на землі на професійних симуляторах, які виготовляють в Україні; американська скрипалька Елізабет Піткерн разом з молодіжним симфонічним оркестром дали концерт просто неба у Харкові.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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