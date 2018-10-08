Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україну, хоч повільно та невпевнено, повертається контроль за швидкістю руху на дорогах; довгих років тюрми побажали російські активісти Путіну в день його 66-річчя, за що і поплатилися; в Україні починається тиждень сонця і тепла.

Опубліковано Жовтень, 08 в 16:52



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