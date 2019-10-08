Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у військовослужбовців можуть відібрати або переглянути пільги – на проїзд, землю чи безкоштовну освіту, нова ідея народних депутатів обурила вояків; нагодувати нужденних і позбутися харчових відходів: як працюють фудбанки в Чехії; земельний скандал на Полтавщині, жителі кількох сіл випадково дізнались, що їхнє село не зовсім їхнє, хто і на яких підставах віддав місцевому бізнесмену 650 га.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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