Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент проголосував в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення авто на єврономерах; цікавтесь, думайте, заощаджуйте, як утеплити свій дім і не викидати шалені гроші за комуналку. Факти не втомлюються пропагувати енергоощадні технології; скільки коштує безпека в поїзді і хто готовий за неї платити- поліція чи Укрзалізниця.

Опубліковано Листопад, 08 в 16:32



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