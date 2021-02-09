Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другу добу в Україні снігопади. Без струму понад 270 населених пунктів, на дорогах сотні ДТП. Хуртовини накрили і частину Європи; українці скаржаться на зменшення субсидій. У міністерстві соцполітики пояснили за яким принципом нині нараховують грошову допомогу; половина українців не планують вакцинуватися – не довіряють якості препаратів. У МОЗ наголошують, що щеплення – справа добровільна, але все ж намагатимуться переконати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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