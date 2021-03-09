Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.03.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через кількість нових хворих на коронавірус на Закарпатті медичний колапс, закрили школи та всі магазини крім продуктових; ДТП мікроавтобуса з пасажирами на Харківщині – одна людина загинула, решта отримали травми; фільм про розкішне життя Лукашенка випустили місцеві журналісти.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-03-09
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