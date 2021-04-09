Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вже другий день поспіль майже 20 тис. інфікованих. У низці регіонів в лікарнях не вистачає кисню; по всій Україні стартували навчання батальйонів тероборони. Людей готують до можливого нападу Росії; США готові допомагати Україні протистояти Росії. Про це та інше в інтерв’ю повіреної у справах Сполучених Штатів; помер чоловік королеви Великобританії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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