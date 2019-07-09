Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.07.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна може відмовитися від будь-якого імпортного газу. Адже в наших надрах достатньо своїх запасів; Нацрада поки не може відібрати ліцензію в телеканалу NEWSONE; столична Бесарабка без пластику та поліетилену. Чи прижилася еко-новація.
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2019-07-09
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