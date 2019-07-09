Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна може відмовитися від будь-якого імпортного газу. Адже в наших надрах достатньо своїх запасів; Нацрада поки не може відібрати ліцензію в телеканалу NEWSONE; столична Бесарабка без пластику та поліетилену. Чи прижилася еко-новація.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.