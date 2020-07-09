Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поля на Луганщині могли підпалити навмисне, що і спровокувало велику пожежу; в Україні за добу 840 нових випадків Covid-19; Європа готується до другої хвилі епідемії, деякі штати Америки посилюють карантин, але Вашингтон налаштований повернутись до звичного шкільного процесу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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