Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: останні зведення і пряме включення з зони лиха поблизу чернігівської Ічні; у Стамбулі почав засідати Синод Константинопольського патріархату, який має вирішити долю автокефалії Української православної церкви; на передовій втрат немає, та ворог активності не втрачає.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-09
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