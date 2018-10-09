Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: останні зведення і пряме включення з зони лиха поблизу чернігівської Ічні; у Стамбулі почав засідати Синод Константинопольського патріархату, який має вирішити долю автокефалії Української православної церкви; на передовій втрат немає, та ворог активності не втрачає.

Опубліковано Жовтень, 09 в 16:50



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