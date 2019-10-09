Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рівно рік як горіли військові склади у чернігівському райцентрі Ічня, тоді евакуювали 12 тис. людей, повністю знищені 5 житлових будинків. Що змінилося за рік, чи відновили людям житло та чи покарали винних; позитивний приклад об’єднання дев’яти прикордонних сіл в одну територіальну громаду на Волині, зміни очевидні і людей це окрилює на нові успіхи; у рубриці історія успіху – засновник іспанського бренду одягу Zara, завдяки чому магазин не втрачає популярності уже десятиліття.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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