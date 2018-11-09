Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 14-ть обстрілів, серед наших вояків є поранені – остання інформація з передової; сотні будинків зруйновано і людям ніде жити – постраждалі від вибухів військових складів під Ічнею, з острахом зими чекають; екосистема Івано-Франківська в небезпеці – перевізники непотребу отруюють місцеві річки тонами сміття.

Опубліковано Листопад, 09 в 18:10



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