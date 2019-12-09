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Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нормадський саміт на старті! До Єлисейського палацу з’їжджаються лідери України, Німеччини, Франції та Росії; на згарищі одеського коледжу знайшли тіла ще двох загиблих; як провести перепис населення і заощадити. В Україні в кількох місцях стартував пробний облік громадян; в Україні долар різко впав; Росії заборонили брати участь у спортивних змаганнях через допінг; у Новій Зеландії загиблі від виверження вулкана, а в Індії від пожежі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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