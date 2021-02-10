Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міста завалені снігом та скуті кригою. Як Україна бореться з негодою; українські вчені вивчають коронавірус та створюють тести і нові методи лікування; шість років після обстрілу Краматорська. Трагічні події згадують наші журналісти; як перевірити чергову сенсаційну новину, щоб не стати жертвою маніпуляцій медіа; будинок, як із фільму жахів. Серед грибка і плісняви живуть мешканці гуртожитку у середмісті Києва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (10.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (10.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (10.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (10.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (09.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (09.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.02.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка