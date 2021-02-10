Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міста завалені снігом та скуті кригою. Як Україна бореться з негодою; українські вчені вивчають коронавірус та створюють тести і нові методи лікування; шість років після обстрілу Краматорська. Трагічні події згадують наші журналісти; як перевірити чергову сенсаційну новину, щоб не стати жертвою маніпуляцій медіа; будинок, як із фільму жахів. Серед грибка і плісняви живуть мешканці гуртожитку у середмісті Києва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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