Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 200 смертей і тисячі нових інфікованих – коронавірус в Україні не відступає; вибух гранати у Бердянську; Україна разом з Німеччиною та Францією розробила план відновлення миру на Донбасі; Кабмін знайшов 2 млрд грн на відновлення історичних пам’яток; в Україні створили мобільний додаток, який значно спрощує спілкування людей із вадами слуху.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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