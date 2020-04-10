Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за добу в Україні 311 нових заражених, західні області запроваджують на вихідні жорсткі обмеження; Факти знайшли в аптеці експрес-тести на коронавірус вітчизняного виробника; нам розказали, як і коли ними користуватися; хворий на коронавірус український медик з Нью-Йорка сам лікується і допомагає іншим боротися з недугою дистанційно; Україні не вистачає макулатури, пункти прийому сировини зачинені, а у Франції виявили фермент, який може розкладати пластик; використайте карантин собі на користь – навчіться готувати щось екзотичне, почитайте давно відкладений і товстий бестселер чи опануйте кардинально інше заняття.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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