Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у річку Рось вилилось кілька сотень літрів хімікатів; Міноборони звинувачує Укроборонпром у виробництві неякісних БТРів; легка промисловість України за останні три роки – стабільно зростає і навіть завойовує європейський ринок; ДНК тест дасть змогу запобігти хворобам та відкоригувати харчування.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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