Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні збільшилась кількість нових випадків і смертей від коронавірусу; МВФ уже надіслав Україні перший грошовий транш; в Україні дозволили відкрити бази відпочинку, але не в усіх регіонах; у Британії тривають акції проти расизму, мітингувальники зносять пам’ятники работорговцям, у центрі Одесі знову впав будинок, кілька квартир під завалами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.