Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість пацієнтів що одужали від коронавірусу – понад тисяча та 819 інфікованих; Ізраїль зарано скасував обмеження – за добу там новий антирекорд та майже півтори тисячі хворих на Covid-19; українські аграрії готуються працювати в умовах відкритого ринку землі, а на Прикарпатті доводиться встановлювати військові мости.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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