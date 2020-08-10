Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: білоруський Центрвиборчком оновив дані попередніх результатів президентських виборів – за Олександра Лукашенка проголосували понад 80% виборців; Президент Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від вуличного насильства та вести діалог; кількість хворих на коронавірус в Україні зменшується.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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