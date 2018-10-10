Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін – присвячений вибухам на арсеналах Чернігівщини; гарбуз усьому голова в жовтні: про овоч для здоров’я і душі; Тейлор Свіфт забрала майже всі нагороди American Music Awards.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-10
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