Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у навчальному центрі Десна тривають навчання парамедиків за натовськими стандартами, наші кореспонденти бачили один з виходів, наближений до бойових; на Львівщині масштабні обшуки митників, фіскалів і підприємств, які імпортують в Україну брендовий одяг, серед можливих схем – стара і перевірена: завозять дорогий одяг, а в накладній секонд-хенд; Нобелівську премію з літератури присудили польській письменниці українського походження Ользі Токарчук.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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