Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Вінниці вибух у дитячому садочку, постраждали діти; в Україні 30% тестів на коронавірус позитивні; як проходить перший робочий день під час січневого локдауну; як великі міста дотримуються карантину, у США готуються голосувати за імпічмент Трампа; в Україну насуваються великі морози.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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