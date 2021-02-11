Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні почався наступ другого циклону. У деяких регіонах оголошено перший рівень небезпеки; зміну реєстрації можна буде зробити в електронному форматі; в Україні знизились проценті ставки на іпотеку. Які банки видають дешеві кредити та чи легко все оформити; на передовій маємо втрати; кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні знову збільшилась; скандал з перейменуванням вулиць у Києві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.