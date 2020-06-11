Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.06.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні новий антирекорд по кількості інфікованих; керівники дитячих оздоровчих таборів та батьки під стінами Кабміну вимагали від уряду дозволу на відкриття; через коронавірус українці стали боятись ходити у лікарні; у США тривають акції протесту проти расизму та жорстокості поліції.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-06-11
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