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Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі почався масовий страйк на підприємствах; за минулу добу в Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус до 1 158; Зеленський підписав закон про гральний бізнес; на Волині розгорівся церковний конфлікт; потужний вибух дощенту зруйнував багатоповерховий житловий будинок в американському місті Балтімор.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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