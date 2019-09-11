Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: усім звільненим політв’язням держава виплатить по 100 тисяч гривень; Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про незаконне збагачення; у яких умовах відбуватимуть покарання обвинувачені у трагедії з шістьма загиблими Зайцева і Дронов.

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