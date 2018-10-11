Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: з початку року бензин подорожчав на 5 гривень і це не межа; аеропорт Київ розширює потужності заради збільшення пасажиропотоку та покращення якості обслуговування; людиноподібний робот Софія вперше спілкувалась з українцями.

Опубліковано Жовтень, 11 в 16:41



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