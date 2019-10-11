Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ надовго став у заторах: Шулявка, Русанівський міст, проспект Бандери, вулиця Теліги чи Окружна – ремонти розпочаті, фініш у кожного свій. Факти проінспектували якість і оперативність робіт; Австрія планує доплачувати тим водіям, хто вирішить пересісти з приватного транспорту в громадський, за найкоротшу поїздку – 20 км, уже з 1 січня доплатять майже 40 євро; на вікенд Факти запрошують до Карлових Вар, з цілющими джерелами, лісовими стежками і свіжим повітрям.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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