Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд вирішив підвищити прожитковий мінімум удвічі; до закону про землю надійшло 5 тис. правок. Які з них найвірогідніше ухвалять; на західних кордонах України 20-кілометрові черги. Водії чекають шостий день – тож влаштували протести; у Київському метро натовп і суцільний хаос. Там і досі дають лише по одному жетону, а електронний квиток так і не запровадили.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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