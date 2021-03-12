Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна може повернутися до жорсткого карантину, кількість інфікованих коронавірусом швидко збільшується; коли українці зможуть отримувати громадянства інших держав без втрати українського; в Дніпрі за добу інспектори фіксують сотні порушників паркування; в країні зростає попит на вітчизняний гумор.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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