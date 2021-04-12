Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні аж п’ятеро людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, з такими темпами і якістю щеплення нам не бачити фіналу епідемії та серії локдаунів; на передовій знову смерть військового; у Москві досі не бачили запиту президента Зеленського на переговори з Путіним щодо ескалації на Донбасі від 26 березня; як зберегти зір та скільки разів потрібно робити перевірку здоров’я очей у спеціалістів.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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