Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масове отруєння дітей у таборі на Одещині; багато порушень та брудної агітації. До чого вдаються кандидати в депутати; вбивство татарина у Криму; у ДТП у Польщі загинула українка; парламент 8-го скликання завершив роботу.

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