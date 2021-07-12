Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті ліквідовують наслідки негоди, а центр країни чекають на дощі та грози. В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки; зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель. Які основні теми переговорів; у Каннах відбулася світова прем’єра документальної стрічки Бабин Яр. Контекст; кілька хвилин у космосі. Компанія Річарда Бренсона здійснила перший туристичний суборбітальний політ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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