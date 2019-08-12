Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: війну бурштиновій мафії оголосив президент Зеленський; хто допоможе людям на Одещині, будинки яких затопило за лічені хвилини через прорив дамби; смертельні дороги, аварії з летальним результатом щодня стаються на українських шляхах; туристична Грузія, країна вкладає величезні гроші, аби ми з вами їхали відпочивати саме туди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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