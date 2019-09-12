Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: очільники нових та обєднаних міністерств представляють свої програми; у Києві відкривається щорічна зустріч Ялтинська європейська стратегія; на передову повертаються довготривалі обстріли.

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