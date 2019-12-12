Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВР подовжила дію закону про особливий статус Донбасу; в Одесі збільшилась кількість жертв пожежі в коледжі. Під загрозою інші заклади України. Про порушення та мізерні штрафи; у Черкасах не переймаються, куди подіти нечистоти. Зливають прямісінько в річку Дніпро; у Росії знову горить улюблений авіаносець Путіна; контрасти життя найбагатшої країни СНГ – Азербайджану; одяг з апельсинових шкірок який шиють на Сицилії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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