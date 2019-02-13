Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окружний адмінсуд досі вирішує долю Уляни Супрун, а Шевченківський райсуд столиці – досі обирає запобіжний захід для Владислава Мангера; голова МВС Аваков розказав у Вашингтоні, як реінтегрувати Донбас, а скликаний Росією Радбез ООН із Донбасу провалився, 8 країн стали на захист України, назвавши Росію агресором.

Опубліковано Лютий, 13 в 17:58



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