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Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: восьмеро українців які їхали на заробітки у Росію загинули в автокатастрофі у Псковській області; у світі хворих на коронавірус уже 60 тис., від недуги померло понад 1,3 тис. людей; 20 березня по всій Україні планують висадити 1 млн дерев; 1 травня в Україні запроваджують електронну акцизну марку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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