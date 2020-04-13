Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість хворих на коронавірус рекордно збільшилась, занедужало 63 людини з Лаври; через коронавірус Верховна Рада збільшила дефіцит бюджету втричі; у США, Іспанії, Італії та Франції вже кілька днів є позитивна динаміка з коронавірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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