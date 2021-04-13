Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: неподалік Майорська російські найманці скинули гранату з безпілотника; Зеленський вніс до ради законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва; в Україні починають щеплення китайською вакциною CoronaVac; Британія та Ізраїль радіють першим перемогам у боротьбі з епідемією; українська соняшникова олія подорожчала майже вдвічі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-04-13
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