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Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: що загрожує п’яному водієві, через якого сталася ДТП під Києвом, в якій загинула ціла родина; хто винен у пожежі будинку у центрі Одеси і куди тепер діватися мешканцям; на яку небезпеку ми себе наражаємо, користуючись маршрутками та скільки ще триватиме негода в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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