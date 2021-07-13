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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельні ігрища зі зброєю – на Житомирщині підстрелили дев’ятирічного хлопчика; міжнародні змагання спецпризначенців. Борються 19 українських команд та команди країн НАТО; навала медуз на Азовському узбережжі; на сайті Кремля від імені Путіна опублікували статтю під назвою “Про історичну єдність росіян та українців“.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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